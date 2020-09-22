غاوي إهانة زمايله| خناقات محمد رمضان عرض مستمر.. أحدثها أحمد الفيشاوي

بالرغم من موهبته واستحواذه على قلوب ملايين الجماهير في مصر والعالم العربي، إلا إن الفنان محمد رمضان أصبح في الفترة الاخيرة لا يترك منتقدا دون أن يرد عليه بسبب هجومه عليه، وهو الامر الذي جعله مغرورا في أعين البعض.

ونشب خلاف حاد منذ أيام قليلة بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوى، خاصة بعد إعلان الأخير عن تسجيل أغنية بعنوان "نمبر 2"، وهو الأمر الذى سخر منه الأسطورة، ولم ينته الخلاف عند هذا الحل، بل استمر حتى أعلن رمضان عن أغنيته الجديدة "الدبابة"، والتى يوجه فيها رسالة قوية للفيشاوى. نمبر 2



البداية كان مع الفنان أحمد الفيشاوى، والذى أعلن عن تقديم أغنية بعنوان "نمبر 2"، وهو الامر الذى اعتبره البعض نوعا من التحدى للأسطورة والسخرية منه بسبب أغنيته الأولى "نمبر 1" ، لتعود الأزمة وتشتعل مجددًا بعدما اشتعلت في أواخر العام الماضي من قبل زوجة الفيشاوي. البداية كان مع الفنان أحمد الفيشاوى، والذى أعلن عن تقديم أغنية بعنوان "نمبر 2"، وهو الامر الذى اعتبره البعض نوعا من التحدى للأسطورة والسخرية منه بسبب أغنيته الأولى "نمبر 1" ، لتعود الأزمة وتشتعل مجددًا بعدما اشتعلت في أواخر العام الماضي من قبل زوجة الفيشاوي. رد رمضان

حل الفنان محمد رمضان ضيفًا على برنامج the insider بالعربي، على تلفزيون دبي، للحديث عن أعماله الفنية، وبعض القضايا المتعلقة بشأنه، والتي أثيرت في الفترة الأخيرة. وخلال الحلقة، رد محمد رمضان، على سؤال المذيع حول رد فعله من أغنية الفنان أحمد الفيشاوي، التي يحضر لها وتحمل اسم «نمبر 2»، وهل يراها «رمضان» سخرية، من مقولته، وأغنيته الشهيرة «نمبر وان» التي يظل يرددها دائمًا.

وعلق محمد رمضان، على سخرية أحمد الفيشاوي، قائلًا: «مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1.. نمبر وان هو حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1».

وأضاف "رمضان" خلال لقائه فى برنامج "The insider": «بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله نمبر 2 تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، وده اعتراف رسمى للعالم كله». وأشعل محمد رمضان من جديد الخلاف مع أحمد الفيشاوى وكشف عن فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة"، ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

الفيديو الذى نشره محمد رمضان أغضب الفيشاوى الذى قرر الرد وذلك عبر برنامج et بالعربى فى تسجيل صوتى قائلا: ""أنا في الاستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: "أنا مش هقبل اعتذارك".

وفي شهر ديسمبر 2019، حدثت أزمة كانت حديث الوسط الفني، بين زوجة أحمد الفيشاوي وبين الفنان محمد رمضان، بعدما تهكمت على الأخير في أحد التعليقات، ووصفته بـ لفظ خارج.



فيما نشبت عداوة بين محمد رمضان وبشرى تحديدا بعد ان قررت بشرى الرد على كليبات محمد رمضان التى كانت تتعرض الى بعض الزملاء فى الوسط الفنى ولكونه واصفا نفسه نمبر وان فى الوسط الفنى وهو الأمر الذى دفعها الى تقديم كليب بعنوان "كوبرا" لترد فيه على ما يروج له فى كليباته وهو الامر الذى اثار جدلا واسعا بين الطرفين.

وظلت حالة الغليان بينهما حتى التقيا فى احدى المناسبات الفنية وحرص على الصلح بينهما رجل الاعمال نجيب ساويرس وكان سببا اخر فى حضور الفنان محمد رمضان للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى وتم الاتفاق بينهما على ضرورة تقديم فيديو كليب يجمع بينهما وينتظر الثنائى فكرة تتناسب معهما.



وعندما أبدى الفنان بيومي فؤاد رأيه في مسلسل الاسطورة وقال انه لم يعجب به، لم يخلص من هجوم محمد رمضان الذي لا يتحمل أن ينتقده أحد او يوجه اليه اي انتقادات، ليرد رمضان : "ما شاء الله وكان عندك وقت كمان تشوف الأسطورة يا بيومى ؟! ده انت تشتغل ناقد بقى بصوت رفاعى الدسوقى سيبك من النقد وركز فى شغلك زميلى النحيت".

كما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو للفنان باسم سمرة وهو يتعدى على الفنان محمد رمضان خلال حضورهما حفل الزفاف، وكان الأخير يقدم فقرة غنائية. وظهر باسم سمرة وهو يزيح محمد رمضان بعيدا عنه بطريقة غير لائقة، ولم تكن ردة فعل محمد رمضان سوى أنه تعجب من تصرف باسم سمرة غير المفهوم. وعلق رواد انستجرام: "باسم سمرة قرفان من محمد رمضان كدة ليه".



وكتب الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، منشورا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله على أزمة الفنان محمد رمضان والفنان باسم سمرة، بعد تداول فيديو يظهر فيه الأخير وهو يدفع الأول من الخلف في إحدى حفلات الزفاف. وساند عباس أبو الحسن، باسم سمرة في منشوره، وهاجم محمد رمضان، قائلًا: «هو رصله تمام بس باسم نسي يفكره لما المتنمبر ضرب عيل كان عايز يتصور معاه أثناء تصوير مسلسل في نزلة السمان وبوظله وشه من ٥ سنين وطلع ابن عيله كبيرة جدا في النزلة وقاموا مولعين في ٤ عربيات من التصوير وحبسوهم والمتنمبر معاهم جوة الشقة اللي كانوا بيصوروا فيها بالبوديجاردات بالكرو أنه استنجد بباسم سمرة في نص الليل وان اللي خلص القصة دي هو باسم سمرة وهو الوحيد اللي قدر يفك أسرهم بعلاقاته واسمه وإن الشبح على الشاشة حاجة و في الحقيقة حاجة تانية خالص».