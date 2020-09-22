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كريم قاسم يتصدر غلاف مجلة Digital studio

فن ومشاهير تبليغ
كريم قاسم يتصدر غلاف مجلة Digital studio
كريم قاسم يتصدر غلاف مجلة Digital studio
تصدر النجم كريم قاسم غلاف العدد الجديد من مجلة Digital Studio  التي تعتبر مصدر المعلومات الرائد في المنطقة لصناعات إنتاج الأفلام والتلفزيون والبث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوزع  في مختلف أنحاء العالم

وتحدث كريم قاسم في العدد الجديد من مجلة Digital Studio عن تجربة انتاجه لأول فيلم قصير له بعنوان " الحفرة" والذي يدخل بيه عالم الإنتاج السينمائي كما  تحدث عن صناعة الأفلام في الشرق الأوسط وكيف يمكننا أن ننتج أفلام بطرق بديلة تشجع الشباب على خوض التجربة دون الحاجة إلى ميزانيات ضخمة وعن أعمال القادمة.

وظهر كريم قاسم على الغلاف بجلسة تصوير جديدة مع المصور محسن عثمان وستايلست ندا حسام وملابس من dstore Egypt

يذكر أن كريم قاسم قد شارك في عدد من الأعمال العالمية منها The First Line  وSawah  الذين يعرضوا الآن على منصة Netflix  كما شارك في المسلسل البريطاني The State .

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