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شاهد .. وصول الفنانة أحلام للسعودية استعدادًا لإحياء حفل اليوم الوطني للمملكة

فن ومشاهير تبليغ
شاهد .. وصول الفنانة أحلام للسعودية استعدادًا لإحياء حفل اليوم الوطني للمملكة
شاهد .. وصول الفنانة أحلام للسعودية استعدادًا لإحياء حفل اليوم الوطني للمملكة

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فيما تحيي الفنانة أحلام حفلا غنائيا في بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث شاركت جمهورها بشر صورة لها وهي ترتدي الكمامة.

الحفل يقام برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

كما يشارك في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي عدد من النجوم أبرزهم، أحلام وعمرو دياب، وأنغام، ومحمد حماقي، وماجد المهندس، ورابح صقر، وراشد الماجد، وعبد الله الرويشد، ونبيل شعيل.

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