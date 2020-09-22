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بفستان أسود قصير ..زينة تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

فن ومشاهير تبليغ
بفستان أسود قصير ..زينة تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها
بفستان أسود قصير ..زينة تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها
شاركت الفنانة زينة جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت زينة بفستان أسود قصير على البحر بإطلالة جذابة .

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وشاركت الفنانة زينة في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف

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