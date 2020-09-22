نشرت الإعلامية منى الشاذلى عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديدا. وعلقت منى الشاذلى قائلة :"فاهمه حاجة VS فاهمه قصدي ؟ ياسمين عبد العزيز VS أحمد العوضي". اقرأ أيضًا: وشارك أحمد العوضى، في بطولة مسلسل الاختيار مع أمير كرارة وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى وإنتاج "سينرجى". مسلسل "الاختيار" يدور حول حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منى الشاذلي تنشر فيديو كوميديا لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي من حلقاتهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.