في عيد ميلاد مصطفى قمر.. حقيقة زواجه من لبنانية

يصادف اليوم 22 سبتمبر عيد ميلاد الفنان مصطفى قمر الذي ولد عام 1966 بمحافظة "الإسكندرية" وتم صدور أول البوم غنائي في مسيرته عام 1991 بعنوان " وصاف" ، من خلال السطور التالية تعرف علي حقيقة زواج مصطفي قمر من لبنانية.

وكشف الفنان مصطفى قمر حقيقة زواجه من فتاة لبنانية، وذلك من خلال لقائه في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه امير كرارة .

وقال "قمر" من خلال اللقاء؛ كان في واحدة لبنانية في الاوتيل نازلة مصر تقعد 3 أيام وهي ماشية الاوتيل بيحاسبها قالتلو الحساب مع جوزي مصطفي قمر، و اتصلو بيا ساعتها قولتلهم لاء معرفهاش بعدها اتخذوا معاها الإجراءات القانونية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى قمر البوم بعنوان "لمن يهمه الأمر 2" تم طرحه في العام الجاري .