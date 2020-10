بالكمامة.. جوني ديب يروج لفيلمه الجديد El Loto بمهرجان San Sebastián.. صور

حضر النجم العالمي جوني ديب الدورة الحالية من مهرجان السينمائي الدولي San Sebastián من أجل حضور جلسة تصوير photocall الخاصة بفيلمه الجديد El Lodo.

وظهر جوني ديب الذي يبلغ من العمر 57 عاما بإطلالة كاجوال مرتديا قبعة وبنطال جينز ومعطف جلد، وكمامة طبية من أجل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وبدأ جوني ديب استعادة عافيته من جديد على المستوى الفني واللإنساني ولذلك طلب بتأجيل قضية التشهير ضد زوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد.

ويعود سبب التأجيل بسبب حاجة جوني ديب إلى وقت للتفرغ للتوضير فيلمه الجديد Fantastic Beasts and Where to Find Them 3

خلال جلسات القضية، كشف جوني ديب أنه خسر نصف مليار دولار على مدار السنوات الماضية بسبب سوء إدارة أعماله التي كبدته خسارة وصلت لـ 510 ملايين دولار أمريكي، حيث قام بدفع 5 ملايين غرامة بسبب تجاهلهم دفع الضرائب لمدة 13 عامًا.