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مسلسل ابنة السفير الحلقة 3 من الموسم الثاني.. فايز يعترف بحبه لـ نارين وسلطان يتهمه بالخيانة

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مسلسل ابنة السفير الحلقة 3 من الموسم الثاني.. فايز يعترف بحبه لـ نارين وسلطان يتهمه بالخيانة
مسلسل ابنة السفير الحلقة 3 من الموسم الثاني.. فايز يعترف بحبه لـ نارين وسلطان يتهمه بالخيانة

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من الموسم الثاني لمسلسل ابنة السفير، قيام سلطان "انجين اكيورك" بالبحث عن حبيبته وزوجته السابقة نارين "نسليهان اتاغول" بعدما أخبرته زوجته  "علا" أن صديقه فايز" اوراز كايجيلر أوغلو" اعترف بحبه لها. 

واعترف فايز لـ نارين بحبه لها وأنه على استعداد لخسارة صديقه سلطان، إلا أنها رفضت ما قاله واتهمته بخيانة صديقه لأنه يحب زوجته السابقة، وشعر حينها فايز بالصدمة لأن نارين رفضته. 

وتعود نارين إلى منزل سلطان ولم تخبره بأن صديقه فايز أعلن عن حبه له حتى لا تتسبب في خصومة بينهما.

من ناحية أخرى، تتعاون ميادة، زوجة سلطان، مع أمين من أجل اختطاف ابنة سلطان ونارين "ملك" لكي يستطيع الأخير خطف نارين مجددا.

وفي الوقت الذي تحاول ميادة التخلص من حبيبها السابق "روكي" الذي يعمل سائقا لدى زوجها سلطان، بسبب معرفته مخططاتها مع أمين للتخلص من نارين، تتعرض للإجهاض.

مسلسل "ابنة السفير" يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه أنها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 