شاهد.. نيكول سابا تصدم متابعيها بفيديو مع النمر

نشرت النجمة نيكول سابا ، فيديو جديد عبر خاصية الاستوري علي صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام . وظهرت نيكول في الفيديو بفيلتر انستجرام مع النمر، وعلقت قائلة: " كان نفسي يكون حقيقي " . اقرأ أيضًا: يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور. بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

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