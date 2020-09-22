بطولة هيفاء وهبي.. أحمد فهمي يروج لمسلسل أسود فاتح

حرص الفنان احمد فهمي علي الترويج لمسلسل " أسود فاتح " للنجمة هيفاء وهبي.





وكتب فهمي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "استنوني في دور خالد في مسلسل أسود فاتح، ابتداء من 27 سبتمبر على شاهد". وكتب فهمي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "استنوني في دور خالد في مسلسل أسود فاتح، ابتداء من 27 سبتمبر على شاهد". مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، فراس سعيد، ناصر سيف، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.



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