"الكندوش" يعيد أيمن زيدان للدراما بعد غياب وهذه تفاصيل المسلسل

مسلسل "الكندوش" يعيد النجم السوري أيمن زيدان الى الدراما الشامية بعد غياب دام لنحو خمس سنوات. وكشف مخرج المسلسل سمير حسين عن بدء التصوير بالعمل الذي يأتي ضمن أجواء البيئة الشامية بمشاركة نخبة من ألمع نجوم سوريا وبينهم حسام تحسين بك وأمل عرفة وأيمن رضا وفق المعلومات المتداولة والمسربة عبر الإعلام.

تفاصيل مسلسل "الكندوش" وأبرز أبطاله

الفنان حسام تحسين بيك وهو مؤلف مسلسل "الكندوش" تحدث من جهته عن تفاصيل العمل في لقاء له مع إذاعة "ميلودي" معلناً بدء التصوير خلال الفترة المقبلة وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات وقراءة المخرج سمير حسين لسيناريو المسلسل، كما أعلن عن مشاركة الفنان القدير أيمن زيدان ليقوم بالبطولة الرئيسية.

وتأتي عودة أيمن زيدان بعد غياب عن الأعمال الدرامية والجمهور لنحو 5 سنوات، وتحديداً منذ مشاركته في كل من : الجزء السابع من مسلسل "​باب الحارة​"، ومسلسل "حرائر​" وهو من تأليف عنود خالد وإخراج باسل الخطيب، 2015.

حسام تحسين بك تحدث عن تفاصيل العمل الذي قام بتأليفه قبل سنوات، وقال بأنه عبارة عن وثيقة للبيئة الشامية ولا يشبه الأعمال السابقة التي شوهت البيئة الشامية، وفق كلامه، مؤكداً احترامه لجميع العاملين بها.

وأكد الفنان حسام تحسين بك بأن العمل سيقدم صورة حقيقية لتلك الحقبة الزمنية بسلبياتها وايجابياتها.

معلومات عن مسلسل "الكندوش" وموعد عرضه

مسلسل "الكندوش" تأليف حسام تحسين بيك ومن انتاج شركة MP PRODUCTION لصاحبها المنتج محمد جود البرغلي وسيشرف على الامور الفنية بالمسلسل الممثل ايمن رضا ، ومن المتوقع أن يتكون العمل من 60 حلقة ستعرض على جزئين من دون أن يحدد القائمون عليه عما إذا كان ضمن موسم رمضان 2021 أو خارجه.

يشار الى أنه تم الإعلان عن عن مسلسل "الكندوش" قبل عامين، ولكنه لم يبصر النور جراء وقوع خلافات بين القائمين عليه وشركة "قبنض" للانتاج التي أجلت العمل فترة طويلة.