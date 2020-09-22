فيديو أحلام تلتزم بالإجراءات الاحترازية قبل حفلها في اليوم الوطني السعودي وتغني لأم كلثوم بالطائرة

أحلام تستعد لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية في المملكة العربية السعودية تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ90، وذلك مساء اليوم، الثلاثاء، الموافق 22 سبتمبر، في جدة بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

أحلام تصل إلى جدة استعدادا لليوم الوطني السعودي

أحلام، المطربة الإماراتية ستفتتح أولى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90، مساء اليوم بحفل غنائي ضخم، على مسرح مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وحرت الفنانة الشهيرة على مشاركة الجمهور بلحظة وصولها إلى المملكة قبل ساعات، معلنة التزامها بكافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

أحلام ملتزمة بالإجراءات الاحترازية وتغني لأم كلثوم بالطائرة

ونشرت الفنان الإماراتية أحلام عبر حسابها على انستجرام، صورة لها من لحظة وصولها جدة، وظهرت مرتدية الكمامة الطبية، وعلقت على الصورة قائلة: "ملتزمون بالتباعد وملتزمون بكل الاحترازات، خليكم مثلنا وربنا الحافظ.. وصلنا جدة أم الرخا والشدة".

في السياق نفسه، تداول الجمهور عدة مقاطع فيديو للمطربة الإماراتية خلال غنائها داخل الطائرة، أغنية "حب إيه" لكوكب الشرق أم كلثوم، رفقة فريق العمل الخاص بها، بالإضافة إلى فيديوهات أخرى توثق لحظة خروجها من المطار واستقلالها السيارة إلى الفندق.

وانتشرت فيديوهات أحلام بين متابعيها الذين أشادوا بأدائها لأغنية أم كلثوم، وتمنوا لها نجاح حفلها الجديد الذي سيقام اليوم، ويعد بمثابة عودة لها في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

تفاصيل حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي، اليوم، بحفل الفنانة الإماراتية أحلام، بينما تشارك الفنانة داليا مبارك في حفل مع الفنان عبادي الجوهر في يوم 23 سبتمبر الجاري في مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويوم 24 سبتمبر تشارك أنغام وتامر عاشور في حفل واحد، بينما يحيي محمد حماقي حفله في جدة يوم الجمعة 25 سبتمبر، وتختتم الفعاليات بحفل للهضبة عمرو دياب يوم 26 سبتمبر، بالإضافة إلى عدد آخر من نجوم الوطن العربي.

وحرصت الشركة المنظمة لتلك الحفلات، على وضع بعض الشروط الخاصة بالسلامة في ظل وجود فيروس كورونا، من بينها عدم حضور كبار السن الذين يبلغ عمرهم 65 عامًا أو أكثر، ومن يعانون من أمراض مزمنة، ومنع الدخول من غير الكمامات وارتدائها طوال الوقت، إضافة إلى منع حضور الأطفال الذين يبلغ عمرهم 15 عامًا أو أقل، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة عند الدخول والتأكد الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة أو تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي طالبت الجميع بالالتزام بها.