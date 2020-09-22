نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مفاجأة راشد الماجد لجمهوره بحفل السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعدادا لحفلات اليوم الوطني السعودي 90 والتي تقيمها الهيئة العامة للترفيه وروتانا للصوتيات والمرئيات، ويشارك فيها نخبة من نجوم الغناء السعودي والعربي، اجرى المطربان راشد الماجد واصيل ابو بكر البروفات الموسيقية الخاصة بحفلها بقيادة المايسترو وليد فايد وفرقته الموسيقية، والذي يفتتحان فيه حفلات هذه المناسبة الغاليه والمقامة تحت شعار "همة حتى القمة".

وسيحيى الفنان راشد الماجد حفله مساء اليوم وسط حضور عدد كبير من الجمهور، ومن المقرر أن يقدم أغنية "هذا محمد"، لأول مرة لجميع الحاضرين.



تم طرح أغنية "هذا محمد" بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الـ90، على الإذاعات المخلتفة بالسعودية، وهى من كلمات نهار، وألحان أحمد الهرمى.