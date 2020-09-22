نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مفاجأة راشد الماجد لجمهوره بحفل السعودية في المقال التالي
وسيحيى الفنان راشد الماجد حفله مساء اليوم وسط حضور عدد كبير من الجمهور، ومن المقرر أن يقدم أغنية "هذا محمد"، لأول مرة لجميع الحاضرين.
تم طرح أغنية "هذا محمد" بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الـ90، على الإذاعات المخلتفة بالسعودية، وهى من كلمات نهار، وألحان أحمد الهرمى.
وفِي التاريخ الوطني 23 سبتمبر يصدع صوت اخطبوط العود الفنان الدكتور عبادي الجوهر والفنانة داليا مبارك في جدة حيث أك عبادي، بإعتزازه الكبير بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية، متمنيا أن يقدم أعمالًا تنال إعجاب الحضور.
وتحي احتفالية يوم 24 النجمة المصرية أنغام والتي ستتغنى بأجمل ما كتبه الشعراء السعوديين وغيرهم، مشاركة بحب متبادل بينها وبين الجمهور السعودي، حيث اعربت عن فخرها بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني 90، معبرة عن شوقها للجمهور في السعودية.
ويرافق النجمة انغام الفنان تامر عاشور، والذي يشارك لأول مره في احتفالات اليوم الوطني، وعبر عاشور عن سعادته بمشاركة الشعب السعودي احتفالهم باليوم الوطني 90 مؤكدا أن السعودية هي بلده الثاني والي يحبها من كل قلبه وان مشاركته السابقة في شهر يناير الماضي كشفت له حجم محبة الجمهور السعودي له والذي اعتبره اكبر جمهور له بعد جمهور بلاده.
ويشارك في ختام حفلات اليوم الوطني السعودي النجم المحبوب بقوة لدي الشعب السعودي محمد حماقي يوم 25 سبتمبر الذي يولي عناية خاصة بحفلاته في المملكة وبخاصة اليوم الوطني الاغلى علي قلوب السعوديين حيث يعد المطرب المصري الأكثر مشاركة في أحياء مختلف المناسبات والمهرجانات الخاصة بالمملكة.
وأكد حماقي علي اعتزازه بحب الشعب السعودي وسعادته باليوم الوطني الاسمى في تاريخ الممكلة وكل عربي والذي يأتي تزامنا مع المزيد من الإنجازات والنهضة للقيادة السياسية.
ويختتم حفلات اليوم الوطني السعودي الهضبة عمرو دياب يوم 26 سبتمبر، حاملا معه كل الشوق للقاء جمهوره السعودي.
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