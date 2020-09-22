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موجز السوشيال.. أحلام تعلن إلغاء حضور الجماهير حفل اليوم الوطني السعودي.. إليسا تواصل هجومها على الحكومة اللبنانية

فن ومشاهير تبليغ
موجز السوشيال.. أحلام تعلن إلغاء حضور الجماهير حفل اليوم الوطني السعودي.. إليسا تواصل هجومها على الحكومة اللبنانية
موجز السوشيال.. أحلام تعلن إلغاء حضور الجماهير حفل اليوم الوطني السعودي.. إليسا تواصل هجومها على الحكومة اللبنانية

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

أعلنت النجمة أحلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن إلغاء حضور الجماهير فى حفل اليوم الوطنى للمملكة العربية .

وكتبت أحلام: "كثير سالوني عن وضع الحضور اليوم في الحفلة ؟؟ وبحسب ما عرفت ان الحضور الجماهيري الغي لكل الحفلات وتحول اون لاين .. انا سافرت وجيتكم عشان احتفل فيكم باذن الله راح اقدم لكم حفل استثنائي كان ودي يكون بحضوركم لكن سلامتكم اهم عندي يا اغلى جمهور.. وشكرا لكل من حرص على الحضور الله يزيل هذه الغمة".

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة جديدة تنتقض فيها الحكومة اللبنانية.

وعلقت إليسا: "الطريق إلى جهنم مسار طويل: الحكومة العسكرية عام 1988؛ حرب التحرير والإلغاء؛ الهروب والتخلي عن المقرّبين؛ اللجوء؛ العودة عبر تغيير العقيدة والتحالف مع أعداء الأمس؛ صعود الصهر والحاشية؛ ورقة التفاهم مع الحزب الإلهي؛ الفراغ وشل البلد وصولًا الى الرئاسة؛ تدمير الاقتصاد  #لبنان".

نشرت النجمة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت رانيا يوسف في الصور بفستان باللون النبيتى بإطلالة جريئة، مما أثار إعجاب متابعيها.

نشر الفنان محمد ثروت عدة صور جديدة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد ثروت في الصور برفقة فريق عمل مسرحية علاء الدين.

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