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مفيش في جمالك زي .. خالد النبوي يعبر عن مدي عشقه للإسكندرية

فن ومشاهير تبليغ
مفيش في جمالك زي .. خالد النبوي يعبر عن مدي عشقه للإسكندرية
مفيش في جمالك زي .. خالد النبوي يعبر عن مدي عشقه للإسكندرية

وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين، وجاءت التعليقات كالآتي:

-منور اسكندريه

- العالمي

- البحر و الجو تحفة دلوقتي 

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ويستعد خالد النبوى حاليا للقيام بتصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم  "قمر 14" بعد انتهاء المخرج هادي الباجوري من معاينة أماكن التصوير.

فيلم قمر "14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء «جامايكا»، أسماء أبو اليزيد، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 