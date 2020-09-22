أصالة تنشر صورة جديدة ضمن خطة تسويق ألبوم لا تستسلم

نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت أصالة في الصورة بفستان أخضر في أصفر، وكتبت على الصورة كلمات من أغنية لا تستسلم. يذكر أن كشفت أصالة عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع "إنستجرام"، مشيرة إلى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم". أصالة وكتبت عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".

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