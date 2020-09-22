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بمركب فى النيل.. شاهد أحدث ظهور لسلمى أبو زيد عبر إنستجرام

فن ومشاهير تبليغ
بمركب فى النيل.. شاهد أحدث ظهور لسلمى أبو زيد عبر إنستجرام
بمركب فى النيل.. شاهد أحدث ظهور لسلمى أبو زيد عبر إنستجرام
شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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كما تستعد  سلمى أبو ضيف في الأيام القادمة للسفر إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للتجهيز لفيلمها الجديد الذي سيكون أول بطوله مشتركه لها مع الفنانة دينا الشربيني وعدد آخر من نجوم السينما.

 

وسيكون الفيلم نقلة جديدة في السينما المصرية من حيث الفكرة والتقنية وأماكن التصوير.

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