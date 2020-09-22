مصطفي بسيط يستعيد ذكريات طفولته بصورة مع شريف عرفه وعلاء ولي الدين

أستعاد الفنان مصطفي بسيط ذكريات طفولته، حيث شارك جمهوره بصورة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام. وظهر مصطفي بالصورة برفقة علاء ولي الدين وشريف عرفة ، وعلق قائلاً: "صورة للتاريخ مع حبيبنا الفنان الجميل أوي علاء ولي الدين والمخرج العظيم الأستاذ شريف عرفة ، والصورة دي في بيت منزل الأستاذ أشرف عبدالباقي بحب الصورة دي جداً". يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط كان مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.



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