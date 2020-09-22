بهذه الطريقة.. أصالة تروج لأغنيتها الجديدة "لا تستسلم"

وظهرت أصالة، بالصورة جميلة وأنيقة مرتدية فستان بالأخضر، وكتبت بعض كلمات الأغنية منها: "اشتقت لك تحت المطر ..حنيت عليك غصب علي.. قلبي مع صوت الرعد كانوا ينادونك..مزيت في بالي مثل ..ومض البروق اللي تمر".

وأغنية "لا تستسلم" كلمات العالية شموخ العقلا ، الحان ياسر بو علي ، توزيع خالد عز.

والجدير ذكره أن آخر أعمال أصالة البوم "لا تستلم " ، ويضم الألبوم أغاني عدة وهم "لا تستسلم، سوي، وش كنت تقول، نظرتي، يوم لي، يلطف بحالي، أنا معاك، والله وتفارقنا، رفقًا، أنا عمري، نعم أشتاق، بيان، غيمتك هلت، يامثبت، كالمعتاد، المحك، غمض عيونك، ما عرفت أنطق، اشتقتلك، دروب الأماني"