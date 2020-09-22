وتفاعل الجمهور مع الفيديو عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكانت أبرزها "شبه مامتها أوي"،"مش شبههم خالص"،"بتشبه أبوها كتير".
يذكر أن آخر ظهور للنجم أحمد حلمي، ظهوره في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" وتصدرت الحلقة التريند عقب عرضها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "شبه مامتها".. الجمهور يؤدي رأيه في ابنة أحمد حلمي في أحدث ظهور لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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