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"شبه مامتها".. الجمهور يؤدي رأيه في ابنة أحمد حلمي في أحدث ظهور لها

فن ومشاهير تبليغ
"شبه مامتها".. الجمهور يؤدي رأيه في ابنة أحمد حلمي في أحدث ظهور لها
"شبه مامتها".. الجمهور يؤدي رأيه في ابنة أحمد حلمي في أحدث ظهور لها
ظهرت ابنة الفنان أحمد حلمي، ومنى زكي، في فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجسد من الموقع الترفيهي "تيك توك" حيث ظهرت بإطلالة شبابية متألقة وفريدة من نوعها.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكانت أبرزها "شبه مامتها أوي"،"مش شبههم خالص"،"بتشبه أبوها كتير".

يذكر أن آخر ظهور للنجم أحمد حلمي، ظهوره في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" وتصدرت الحلقة التريند عقب عرضها.

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