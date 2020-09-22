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خالد النبوي يغازل جمهوره بصورة من إسكندرية ويعلق "مفيش في جمالك يا إسكندرية"

فن ومشاهير تبليغ
خالد النبوي يغازل جمهوره بصورة من إسكندرية ويعلق "مفيش في جمالك يا إسكندرية"
خالد النبوي يغازل جمهوره بصورة من إسكندرية ويعلق "مفيش في جمالك يا إسكندرية"
شارك الفنان خالد النبوي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر خالد النبوي، بالصورة من الأسكندرية وعبر عن حبه الشديد لها قائلاً: "ببقي مبسوط جداً لما التصوير يخدني في أماكن بحبها وبقالي فترة مرحتهاش، وده بقي مش أي مكان ، مفيش في جمالك يا اسكندرية".

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان خالد النبوي حاليًا في فيلم "قمر 14"، وهو بطولة غادة عادل، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أمينة خليل، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور، مي الغيطي، وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي.

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