هكذا استعادت ليلي علوي ذكريات طفولتها

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتباينت الكثير من التعليقات أبرزها "قمر يا ليلي من يومك ربنا يحفظك ".
يذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، آخر أعمال ليلى علوى، وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.
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