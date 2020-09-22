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رجاء الجداوي سبب من أسباب نجاحه.. مالا تعرفه عن مصطفى قمر

فن ومشاهير تبليغ
رجاء الجداوي سبب من أسباب نجاحه.. مالا تعرفه عن مصطفى قمر
رجاء الجداوي سبب من أسباب نجاحه.. مالا تعرفه عن مصطفى قمر
يحل اليوم 22 سبتمبر ذكرى ميلاد الفنان مصطفى قمر، والذي قدم عدد من الألبومات التي نالت إعجاب الجمهور وكانت أول ألبوماته "وصاف".

وتعد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي صاحبة الفضل عليه، حيث حدث موقف بينهم وكان سبب في نجاحه وذلك عبر لقائه في برنامج "سهرانين".

وكشف "قمر" قائلا: "في موقف بيني وبين للفنانة رجاء الجداوي يمكن اول مرة اقوله، رجاء الجداوي سمعتني مرة وانا قاعد بغني مع صحابي بالصدفة وقالتلي تعالي اقعد معانا في الجنينة وقالتلي انت هتنجح وهتنجح اوي كمان بصراحة كانت وش الخير عليا".

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