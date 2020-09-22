صبا مبارك تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

ونشرت صبا، منذ قليل صورة لها عبر حسابها بإنستجرام، وظهرت بالصورة بشعر كيرلي وفستان أبيض وكتبت: "لا تخف من البدء من جديد قد تحب قصتك الجديدة اكثر".
ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أبرزها: "أحلي وأجمل صبا في الدنيا ".
يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك، مشاركتها في مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019 بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.
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