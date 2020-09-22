بفستان أبيض.. مي سليم تتألق في أحدث جلسة تصوير

وظهرت مي بالصورة بإطلالة أنيقة وجميلة ، مرتدية فستان شفاف طويل باللون الأبيض ، وتركت شعرها منسدلاً ،ووضعت ميكب خفيف يبرز جمالها.

وعلق أحد المتابعين علي الصورة وكتب: "جميلة ومتألقة كالعادة".

وفى سياق آخر، تنتظر مي سليم حاليًا عرض مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، نسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر.

والجدير بالذكر أن مي سليم تواصل حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "بأثر رجعي" وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من تأليف فتحي الجندي، إخراج معتز حسام، وهو بطولة محمد عز، توني ماهر، هالة فاخر، هاجر الشرنوبي، إيناس شيحة، خالد محروس، محمد حسني، شمس، علاء زينهم.