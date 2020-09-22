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صلاح عبدالله يرثي مدير التصوير سمير بهزان

فن ومشاهير تبليغ
صلاح عبدالله يرثي مدير التصوير سمير بهزان
صلاح عبدالله يرثي مدير التصوير سمير بهزان
نعي الفنان صلاح عبدالله وفاة مدبر التصوير سمير بهزان ، حيث شارك صورة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعبر صلاح عبدالله عن حزنه لرحيله وكتب : يا حبيبي ، مدير التصوير الكبير الرائع المحترم سمير بهزان في رعاية الرحمن ، أرجوكم الفاتحة والدعاء.

يشار أن سمير بهزان، فاز بجائزة التصوير عقب فيلم "بعد الالموقعى" وذلك في مهرجان القومي السينما في دورته الـ18.

وعلي صعيد آخر كانت أخر أعمال الفنان صلاح عبد الله، فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، ، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".

وتدور أحداثه حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع "المدينة ـ الذات" كلًا بطريقته.

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