صلاح عبد الله ينعى مدير التصوير سمير بهزان

نعى الفنان صلاح عبد الله وفاة مدير التصوير سمير بهزان الذي توفى صباح اليوم. ونشر صلاح عبد الله صورة للراحل وعلق عليها قائلا: "ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي مدير التصوير الكبير الرائع المحترم #سمير_بهزان في رعاية الرحمن أرجوكم الفاتحة والدعاء". كان مدير التصوير سمير بهزان، الذى فاز بجائزة التصوير عن فيلم "بعد الموقعة" فى عام 2014 ضمن منافسات المهرجان القومي للسينما في دورته الـ18 توفي صباح اليوم. وكتب سيف يوسف عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " قائلا: "البقاء لله اللهم يرحمك ويسكنك قسيح جناته وداعا استاذ سمير بهزان ،مدير التصوير".

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