نموذج راقي مكتمل.. عبد الرحيم كمال ينعى مدير التصوير سمير بهزان

نشر المؤلف عبد الرحيم كمال تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ينعى فيه مدير التصوير سمير بهزان.

وقال عبد الرحيم كمال : "لسه مكلمني إمبارح يعتذر إنه مردش على رسالة بعتهاله من يومين لأنه كان تعبان شوية وإنه بقى زي الفل".

وأضاف عبد الرحيم كمال قائلا : "الفنان الراقي الأستاذ سمير بهزان الذي عملنا معا في مسلسلي دهشة وونوس، وكان نموذج راقي مكتمل جمع بين الفن والخلق الكريم، إنا لله وإنا إليه راجعون".

واشار كمال قائلا : رحم الله الفنان الكبير الأستاذ سمير بهزان صاحب التاريخ السينمائي الكبير والصورة المختلفة المعبرة التي تجمع بين الجمال والقصد الدرامي رحمك الله رحمة واسعة يا صديقي العزيز".