قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد لاستقبال العرض المسرحي "جنة هنا" من تأليف صفاء البيلي، وإخراج محمد صابر. ومن المقرر افتتاح المسرحية خلال الأيام المقبلة على خشبة مسرح الغد بالعجوزة. مسرحية "جنة هنا" من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، أحمد الشريف، وأشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، ومن تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض مسرحية جنة هنا على مسرح الغد خلال أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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