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سوسن بدر تعلق على تواجد صورتها على جدار المسرح القومي

فن ومشاهير تبليغ
سوسن بدر تعلق على تواجد صورتها على جدار المسرح القومي
سوسن بدر تعلق على تواجد صورتها على جدار المسرح القومي
علقت الفنانة سوسن بدر على صورتها المعلقه على جدران المسرح القومي بجوار عمالقة الفن.

ونشرت سوسن بدر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام الصورة وعلقت قائلة: "فخورة ان صورتي دي متعلقة في المسرح القومي جنب عمالقة المسرح الصورة من ٣٠ سنة تقريبا".

يذكر أن سوسن بدر شاركت  في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة  ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

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