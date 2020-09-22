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شقيق مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاده عبر دوت الخليج..فيديو

فن ومشاهير تبليغ
شقيق مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاده عبر دوت الخليج..فيديو
شقيق مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاده عبر دوت الخليج..فيديو
احتفل حمادة قمر، شقيق النجم مصطفى قمر بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم من خلال رسالة صوتية مؤثرة أعرب فيه عن حبه الشديد له.

وقال حمادة قمر لـ دوت الخليج: حبيبي يا درش كل سنة وانت طيب قال مليون سنة ..انت مصدر سعادة لكل اللي حواليك وانا واحد من اللي اتربوا على اغانيك". 

أفرج مصطفى قمر، عن ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم «لمن يهمه الأمر 2»، وطرح أغانيه عبر قناته الرسمية على يوتيوب. 

ويضم ألبوم مصطفى قمر، الجديد «لمن يهمه الأمر 2» 7 أغاني، هي: (مسافر، عجوز فى المدينة، دقى عودك، حبك على جبينى، سوسنة، حنونة، هغنيلك). 

وتعاون مصطفى قمر، في ألبوم الجديد «لمن يهمه الأمر 2»، مع عدد من الشعراء والملحنين، من بينهم: (رضا زايد والراحل سامح العجمى، أشرف السرخوجلى، وأخرون)، بينما قام مصطفى قمر، بالتوزيع الموسيقي لأغاني الألبوم كاملة. 

وكان مصطفى قمر، قد بدأ العمل على أغاني ألبوم «لمن يهمه الأمر 2» قبل عامين، وذلك بعد أن قدم الجزء الأول من الألبوم في فترة التسعينات، وحقق نجاحا كبيرا به.

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