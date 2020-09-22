نشرت المطربة أحلام تعليقا فور وصولها إلى السعودية للمشاركة فى اليوم الوطنى السعودى وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وقالت أحلام: "أتشرف بتقديم خالص التهاني والتبريكات.. لخادم الحرمين الشريفين.. الملك سلمان حفظه الله .. وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله". وأضافت أحلام قائلة : "والى الأسرة المالكة الكريمة.. والى الشعب السعودي الوفي الأصيل .. دام عزك يالسعودية الأمن والأمان". يذكر ان تقدم أحلام حفلا غنائيا ضمن احتفالات اليوم الوطنى السعودى والتى تشهد مشاركة عدد من النجوم العرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلام تستعد لحفلها فى اليوم الوطنى السعودى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.