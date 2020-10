بعد وفاته.. معلومات عن النجم العالمى مايكل لونسديل

توفي النجم العالمى البريطانى مايكل لونسديل عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض امس.

وقد اشتهر لونسديل بالشخصية الشريرة "هوجو داركس" فى احد أفلام جيمس بوند واستطاع ان يلفت الانظار اليه فى عديد من الاعمال الاخرى.

وولد لونسديل في باريس يوم 24 مايو 1931 من أم فرنسية ويتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة.

ودخل عالم الفن وعمل بشكل خاص مع الممثلة "دلفين سيريج" و المخرج "صمويل بيكيت" واشتهر بأدواره في العديد من الأفلام أبرزها سلسلة أفلام "جيمس بوند" وقدم فيلم The Day of the Jackal الذي رشحه لجوائز "بافتا" البريطانية.