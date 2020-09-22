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أنا مهما كبرت صغير.. رانيا ملاح تخوض تحدى الطفولة.. شاهد

فن ومشاهير تبليغ
أنا مهما كبرت صغير.. رانيا ملاح تخوض تحدى الطفولة.. شاهد
أنا مهما كبرت صغير.. رانيا ملاح تخوض تحدى الطفولة.. شاهد
شاركت الفنانة رانيا ملاح فى تحدى #childhood_photo_challenge ونشرت صورة من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلقت رانيا ملاح على الصورة، قائلة: "  #childhood_photo_challenge انا مهما كبرت صغير .. ".

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يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، كان مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

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