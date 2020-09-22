بعد بدء عرض حلقاته.. تعرف على مواعيد مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس

بدأت قناتا "ON" و"ON Drama، في عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس، وحققت الحلقة الأولى منه التى عرضت أمس نجاحا كبيرا وكانت حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
المسلسل يعرض على قناة ON الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والساعة 1 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 فجرًا، والساعة 3 عصرًَا.
ويشارك في الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات، كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أستايلست عبير البدراوي، ومدير تصوير كويمان التونى وإخراج مصطفى أبو سيف.
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