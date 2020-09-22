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باسم ياخور يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد

فن ومشاهير تبليغ
باسم ياخور يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد
باسم ياخور يستعرض لياقته البدنية في الجيم.. شاهد

شارك الفنان السوري باسم ياخور، متابعيه بصورة جديدة له، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر باسم ياخور من داخل الجيم أثناء ممارسة التدرييات الرياضة برفقة المدرب الخاص به، نالت إعجاب متابعيه.

شارك باسم ياخور في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف".

ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا. 

ويعرض حاليا برنامج  "أكلناها"  الذى يدخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر، رغم أن البرنامج لا يعتمد على الضيوف المصريين.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 