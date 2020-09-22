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لاتعاتب أحدا.. رولا سعد تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

فن ومشاهير تبليغ
لاتعاتب أحدا.. رولا سعد تخطف أنظار متابعيها.. شاهد
لاتعاتب أحدا.. رولا سعد تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد جمهورها،  ومتابعيها صورا جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت رولا سعد بإطلالة جذابة، ورفعت شعرها الأشقر للخلف وأكملت إطلالتها بوضع بعض الماكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه، وكتبت معلقة على صورتها قائلة: "‏‏‏لاتعاتب احدًا ، فمن يحبك ستجده دائمًا بجانبك ...????????".

وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

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