درس أسامة عباس في كلية الحقوق،وعقب تخرجه عمل في إحدى شركات الأجهزة الإليكترونية، وتعرف على الفنانة الضيف أحمد والذي طلب منه القدوم إلى المسرح لإنشاء عقد مسرحية لكونه محامي ولكنه تفاجأ بإصرار الجميع على مشاركته في هذا العمل المسرحي فظل في فرقة ثلاثي أضواء المسرح لمدة 6 أعوام.
شارك الفنان أسامة عباس في عدد كبير من الأعمال الفنية وذلك عقب انضمامه لفرقة مسرحية الفنان عبد المنعم مدبولي ومن أبرز هذه الأعمال "أبنائي الأعزاء.. شكرًا" و"رأفت الهجان" و"أوبرا عايدة" و"بوابة الحلواني" و"محمود المصري" و"يتربى فى عزو" و"حدائق الشيطان" و"في أيد أمينة" و"الدالي".
والمسرحيات التي قدمها هي "طبيخ الملايكة" و"أحدث امرأة في العالم" و"فندق الأشغال الشاقة" و"جوليو.. و.. روميت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الضيف أحمد سبب دخوله الفن وترك المحاماه ليتجه للتمثيل. .مالا تعرفه عن أسامة عباس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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