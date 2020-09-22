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فتحي عبدالوهاب يغازل جمهوره بصورة من كواليس "القاهرة كابول"

فن ومشاهير تبليغ
فتحي عبدالوهاب يغازل جمهوره بصورة من كواليس "القاهرة كابول"
فتحي عبدالوهاب يغازل جمهوره بصورة من كواليس "القاهرة كابول"
شوق الفنان فتحي عبدالوهاب جمهوره لمسلسله الجديد "القاهرة كابول" ، حيث شارك جمهوره بصورة له من كواليس العمل ، ويتضح أنه سيظهر خلال المسلسل مذيع ، وعلق فتحي علي الصورة وكتب : طارق كساب ، القاهرة كابول رمضان 2021.

يذكر أن آخر أعمال فتحي عبدالوهاب، هي مشاركته في فيلم "لص بغداد"، وهو بطولة محمد إمام ومحمد عبدالرحمن وياسمين صبري وعدد من الوجوه الجديدة.

وطرحت شركة "سينرجي فيلمز" أفيش جديد لفيلم "لص بغداد" يتصدره الفنان فتحي عبد الوهاب، ضمن عمليات الدعاية الخاصة بالفيلم، وذلك بعد طرح الأفيش الأول الذى تصدره بطل العمل محمد إمام، على أن تطرح الشركة أفيش لكل بطل من أبطال الفيلم تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 