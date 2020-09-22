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سامح حسين بصحبة هيدى كرم وشريهان أبو الحسن من برنامج راجل و2 ستات .. شاهد

فن ومشاهير تبليغ
سامح حسين بصحبة هيدى كرم وشريهان أبو الحسن من برنامج راجل و2 ستات .. شاهد
سامح حسين بصحبة هيدى كرم وشريهان أبو الحسن من برنامج راجل و2 ستات .. شاهد
نشر الفنان سامح حسين صورة له مع الفنانة هيدى كرم و شريهان ابو الحسن من برنامج راجل و 2ستات وذلك من خلال حسابة عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : 

منور الدنيا كلها - والله انا بشوفه علشان حضرتك بس - جميل اوي البرنامج 


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كانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.

مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.

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