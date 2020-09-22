إطلالة ساحرة.. درة: حاول دائمًا أن تجد سلامك الداخلي

شاركت الفنانة درة، جمهورها ومتابعيها صور جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت درة علي متن مركب بإطلالة أنيقة ترتدي فستان أبيض قصير، وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة تليق بإطلالتها، وعلقت على الصورة قائلة: "حاول دائمًا أن تجد سلامك الداخلي ????"



ووضعت درة لمسات هادئة من الميك اب المناسب لبشرتها، و اعتمدت على الألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون الأحمر.





كانت أحدث أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين.



ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها