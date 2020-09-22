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شاهد.. كندة علوش تروج لـ مسلسل ضي القمر

فن ومشاهير تبليغ
شاهد.. كندة علوش تروج لـ مسلسل ضي القمر
شاهد.. كندة علوش تروج لـ مسلسل ضي القمر

شاركت الفنانة السورية كندة علوش جمهورها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بوستر مسلسلها الجديد ضي القمر.

وعلقت كندة علوش علي الصورة قائلة "#ضي_القمر ???? الشيف عليا  كندة علوش
تأليف:عبير سليمان إخراج:أحمد حسن
انتاج: @aromastudios @synergy.tamermursi"

مسلسل ضي القمر بطولة النجمة كندة علوش، ومحمد علاء، ومحمد شاهين، ونهى عابدين، واحلام الجريتلي، وعدد كبير من النجوم ومن اخراج أحمد حسن.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب  يسرى الفخرانى، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي واروما تامر مرتضى. وتدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

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متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 