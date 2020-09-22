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بعد تسريب فيديوهات وصور فاضحة لها.. رد غير متوقع من دانا جبر

فن ومشاهير تبليغ
بعد تسريب فيديوهات وصور فاضحة لها.. رد غير متوقع من دانا جبر
بعد تسريب فيديوهات وصور فاضحة لها.. رد غير متوقع من دانا جبر
نشرت الفنانة السورية دانا جبر صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام للرد على فضيحة تسريبات فيديو وصور خاصة بها. 

وأعلنت دانا جبر عن تهكير حساباتها وهاتفها المحمول وسرقة الصور الخاصة. 

وجاء نشر دانا لصورة لها من مسلسل "باب الحارة" لتعلن عن عودة نشاطها الفني بشكل طبيعي بعيد عن فضيحة تسريبات الصور والفيديوهات. 

وقد كشفت دانا جبر عن تقديمها الى شكوى فى قسم جرائم المعلوماتية من أجل رصد الشخص الذى تسبب فى تسريب هذه الصور والفيديوهات وسرق حساباتها وهاتفها المحمول.  

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متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 