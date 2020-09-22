بتول عرفة تكشف عن حلم يراودها منذ ١٥عاما

كشفت المخرجة بتول عرفة، عن تفاصيل الحلم الذي يراودها منذ ١٥ عاما.
وكتبت بتول، عبر حسابها على تويتر، قائلة : “عندي حلم من 15 سنة، يمكن ربنا يكون الحمد لله حقق لي أحلام أكتر منه بكتير، بس سيظل هذا الحلم الاكبر والذي سيشبع جزء من طموحي الفني”.
وأضافت : “بحلم بعمل عرض ميوزيكال ضخم يتجرد من اي حسابات إنتاجية و يكون اهتمام كل صناعه الأول بالجزء الفني فقط”.
يذكر أن المخرجة بتول عرفة تعاونت مؤخرا مع أمير الطرب العربي هانى شاكر بكليب " عنيك مالت" وسيتم طرحه قريبا بشكل مختلف ومبهر للجمهور.
كما انتهت من تصوير كليب جديد بعنوان "أوبا" مع المطربة رنا سماحة و إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز بأحد استوديوهات شبرامنت.
كما أخرجت مؤخرًا 3 كليبات مختلفة، أولهم مع الفنانة كارول سماحة بأغنية «bon voyage» والتي حققت نسب مشاهدة عالية عبر القنوات الفضائية واليوتيوب ، وقامت بتصوير أغنية المطرب محمد نور «جاني في ملعبي»، ولتي حققت ارقام رائعة عبر اليوتيوب ، وشاركت أيضًا المطرب الشاب محمد سرور باغنية خليها علي الله ، وتعاونت مع العديد من كبار نجوم الوطن العربي منهم حسين الجسمي، نانسي عجرم، خالد سليم، مصطفى حجاج.
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