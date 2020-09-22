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نوال الزغبي تهنئ الشعب السعودي بـ مناسبة العيد الوطني

فن ومشاهير تبليغ
نوال الزغبي تهنئ الشعب السعودي بـ مناسبة العيد الوطني
نوال الزغبي تهنئ الشعب السعودي بـ مناسبة العيد الوطني
هنأت  الفنانة نوال الزغبى الشعب السعودى بمناسبة العيد الوطنى وذلك من خلال تغريدة  نشرتها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".

وكتبت نوال " كل عام والمملكة # بخير بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي ويارب يديم على البلد الأمن والأمان والإزدهار ويحفظ ولاة عهده إنشالله.  #اليوم_الوطني_السعودي_90 "

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ويذكر أن تحيي الفنانة أحلام حفلا غنائيا في السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث شاركت جمهورها بشر صورة لها وهي ترتدي الكمامة.

الحفل يقام برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

كما يشارك في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي عدد من النجوم أبرزهم، أحلام وعمرو دياب، وأنغام، ومحمد حماقي، وماجد المهندس، ورابح صقر، وراشد الماجد، وعبد الله الرويشد، ونبيل شعيل.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 