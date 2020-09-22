أخبار عاجلة
ضابطة تمارس الرذيلة مع مجرم شديد الخطورة مكلفة بمراقبته -
بيان هام من حزب الله وحركة أمل عن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل -
إبراهيم حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني: هناك ضغوط إعلامية لإظهاره كـ مدرب معجزة -
كسر رقم رونالدو ويقترب من بيليه.. نيمار يصبح ثاني الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي -
هاشتاج إيهاب جلال مطلب جماهيري في الإسماعيلي -
ميسي يسب قائد منتخب بوليفيا بألفاظ بذيئة.. فيديو -
نشرة كورونا الفنية| إصابة المخرج محمد سامي.. وتطورات الحالة الصحية لـ محمود الليثي -
دبلوماسى أرمنى: 4 آلاف جهادى موال لتركيا من سوريا وليبيا يقاتلون فى قره باخ -
حالات كورونا فى البرازيل تتجاوز 5 ملايين إصابة وتقترب من 160 ألف وفاة -
السعودية تستضيف محادثات لمجموعة العشرين حول التعافي الاقتصادي -

رنا سماحة تطرح أغنيتها الجديدة "بقيت شبهك"

فن ومشاهير تبليغ
رنا سماحة تطرح أغنيتها الجديدة "بقيت شبهك"
رنا سماحة تطرح أغنيتها الجديدة "بقيت شبهك"

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا سماحة تطرح أغنيتها الجديدة "بقيت شبهك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة رنا سماحة أغنيتها الجديدة "بقيت شبهك"، حيث شارك جمهورها كوبلية من الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت رنا سماحة قائله :" برج الحمل يجمع هنا "بقيت شبهك".

أغنية "بقيت شبهك" الحان محمد الصاوي ، توزيع، أحمد عبدالسلام ، إخراج سامي بساط ، كلمات أحمد حسن راؤول .

وعلى صعيد آخر، شاركت الفنانة رنا سماحة في السباق الرمضاني في مسلسل "جمع سالم"، وهو من تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد، بطولة زينة، سلوى خطاب، محمد شاهين، ريم البارودي، ملك قورة، سامح الصريطي، حنان سليمان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رنا سماحة تطرح أغنيتها الجديدة "بقيت شبهك" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 