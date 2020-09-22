نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا سماحة تطرح أغنيتها الجديدة "بقيت شبهك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة رنا سماحة أغنيتها الجديدة "بقيت شبهك"، حيث شارك جمهورها كوبلية من الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت رنا سماحة قائله :" برج الحمل يجمع هنا "بقيت شبهك". أغنية "بقيت شبهك" الحان محمد الصاوي ، توزيع، أحمد عبدالسلام ، إخراج سامي بساط ، كلمات أحمد حسن راؤول . وعلى صعيد آخر، شاركت الفنانة رنا سماحة في السباق الرمضاني في مسلسل "جمع سالم"، وهو من تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد، بطولة زينة، سلوى خطاب، محمد شاهين، ريم البارودي، ملك قورة، سامح الصريطي، حنان سليمان.



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