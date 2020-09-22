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نتفليكس تحذف فيلم Lone Survivor خلال أيام

فن ومشاهير تبليغ
نتفليكس تحذف فيلم Lone Survivor خلال أيام
نتفليكس تحذف فيلم Lone Survivor خلال أيام
قررت منصة نتفليكس حذف فيلم Lone Survivor يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري.
وتدور أحداثه حول مهمة (عملية الجناح الأحمر) التي قام بها فريق السيل 10 عام 2005 تأخذ منحنىً مأساويًا وتفشل. يُكَلف الفريق بالذهاب في مهمةٍ هامة أثناء حرب أفغانستان من أجل القبض على أحمد شهد أحد زعماء حركة طالبان.

ويلقي

الفيلم بظلاله على أحد الجنود الناجين من تلك المهمة ليتم رفع النقاب عن حفنة من الأحداث والتعقيدات الشيقة.

كانت الأيام الماضية شهدت جدلا عالميا عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع دعوات مقاطعة منصة "نتفليكس" عقب طرح اعلان الفيلم الفرنسي "مينيون" لمستخديها، وهو ما اعتبروه يضفي الطابع الجنسي على الطفلات اللواتي يؤدين أدوار البطولة فيه.

واعتذرت "نتفليكس" عن استخدامها هذا الإعلان "غير المناسب"، بحسب وصفها، عقب نشر أكثر من 200 ألف تغريدة تحت اسم عنوان #كانسل نتفليكس (إلغاء نتفليكس).

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محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

 