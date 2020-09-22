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ملاك.. رانيا منصور تتألق فى إطلالة جديدة على السوشيال ميديا.. شاهد

فن ومشاهير تبليغ
ملاك.. رانيا منصور تتألق فى إطلالة جديدة على السوشيال ميديا.. شاهد
ملاك.. رانيا منصور تتألق فى إطلالة جديدة على السوشيال ميديا.. شاهد
نشرت الفنانة رانيا منصور، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 

ملاك - مشاء الله - منورة - قمر 

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة. 

الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

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