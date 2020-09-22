يسرا اللوزى تشارك جمهورها بصورة من كواليس مسلسل "بالحجم العائلي".. شاهد

مسلسل "بالحجم العائلى" وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". شاركت الفنانة يسرا اللوزى جمهورها بصورة لها من كوليس وعلقت يسرا قائلا " صادفت هذه الذكرى من كواليس مسلسل "حجم العائلة" في مرسى علم من كواليس تصوير مسلسل "بالحجم العائلى" ". يذكر أن أخر أعمال يسرا اللوزي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب" والذى تغير إسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى". مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.

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