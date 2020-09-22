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بتسريحة الكعكة .. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور

فن ومشاهير تبليغ
بتسريحة الكعكة .. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور
بتسريحة الكعكة .. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها عبر خاصية "استوري" على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت غادة عبد الرازق فى الصورة، بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية فستان أنيق باللون الأسود، واعتمدت تسريحة "الكعكة" المرتفعة".

أما من الناحية الجمالية، لفتت غادة عبد الرازق الأنظار بمكياج ناعم مُرتكزًا على الألوان المُتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها.

وشاركت  غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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