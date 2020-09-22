شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها عبر خاصية "استوري" على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت غادة عبد الرازق فى الصورة، بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية فستان أنيق باللون الأسود، واعتمدت تسريحة "الكعكة" المرتفعة".

أما من الناحية الجمالية، لفتت غادة عبد الرازق الأنظار بمكياج ناعم مُرتكزًا على الألوان المُتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها.

وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتسريحة الكعكة .. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.